Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 63 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Xử lý hình ảnh sản phẩm:

Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm đạt tiêu chuẩn để đăng trên website, Shopee, TikTok Shop, và các nền tảng mạng xã hội.

Tối ưu hóa hình ảnh theo tiêu chuẩn SEO và yêu cầu của từng kênh bán hàng.

Thiết kế banner, poster quảng cáo cho các chương trình khuyến mãi và chiến dịch marketing.

2. Quay dựng và chỉnh sửa video sản phẩm:

Quay và biên tập video giới thiệu sản phẩm, video review, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Sáng tạo nội dung video theo xu hướng trên TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts.

Tối ưu video cho từng nền tảng, đảm bảo chất lượng cao và thu hút người xem.

3. Ứng dụng AI trong công việc:

Sử dụng thành thạo các công cụ AI (như MidJourney/ Canva Pro, CapCut Pro) để tăng tốc quá trình xử lý hình ảnh và video.

Sử dụng thành thạo ChatGPT để tối ưu hóa kịch bản marketing.

Tạo các ý tưởng sáng tạo dựa trên công cụ hỗ trợ AI để tăng hiệu quả chiến dịch.

4. Quản lý nội dung đa kênh:

Đảm bảo hình ảnh và video đồng bộ, thống nhất thương hiệu trên các kênh bán hàng và mạng xã hội.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả nội dung hình ảnh/video trên các nền tảng.

5. Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing:

Phối hợp với đội ngũ để xây dựng chiến lược nội dung quảng cáo.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh/video như Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, CapCut.

Thành thạo các công cụ AI trong sáng tạo nội dung: Canva Pro, MidJourney, hoặc tương đương.

Có kiến thức cơ bản về SEO hình ảnh và video.

Có kinh nghiệm xây dựng video ngắn theo phong cách TikTok và YouTube Shorts.

2. Kinh nghiệm:

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm xử lý hình ảnh, quay dựng video, hoặc vị trí tương đương (có yêu cầu chứng minh).

Có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop)

3. Tính cách và kỹ năng cá nhân:

Tinh thần tự học cao, luôn chủ động cập nhật các xu hướng mới trong thiết kế, chỉnh sửa và ứng dụng AI.

Trách nhiệm với công việc, đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nhanh nhạy và linh hoạt để đáp ứng những thay đổi liên tục của thị trường và doanh nghiệp.

Sáng tạo, năng động, chịu được áp lực cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

Môi trường làm việc: Năng động, chân thành

Chế độ phúc lợi theo quy định: (12 ngày phép, BHXH, BHTN, BHYT).

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định Bộ Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KINGTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.