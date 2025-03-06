Tuyển Lập trình viên TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 27 Triệu

Tuyển Lập trình viên TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 27 Triệu

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
12 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 5 Phạm Hùng, Quận 8

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 27 Triệu

- Tư vấn tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá ATTT
+ Tư vấn, đánh giá và đưa ra các yêu cầu về an toàn thông tin cho các hệ thống ứng dụng, hạ tầng, dự án.
+ Đề xuất kiến trúc, mô hình ATTT và các biện pháp bảo vệ phù hợp với từng thành phần của hệ thống.
+ Cập nhật, phân tích các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật mới, đánh giá tác động ảnh hưởng.
+ Phối hợp với bộ phận kiểm soát, quản lý rủi ro trong việc đánh giá mức độ tuân thủ của các hệ thống theo chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn.
- Phân tích, giám sát, duy trì hoạt động hệ thống thông tin
- Đánh giá an toàn hệ thống và sản phẩm công nghệ thông tin
+ Thu thập thông tin về hệ thống và sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ đánh giá
+ Thực hiện đánh giá và đưa ra các đề xuất an toàn bảo đảm an toàn cho hệ thống và các sản phẩm công nghệ thông tin khi đưa vào sử dụng
- Kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống ứng dụng
+ Thu thập thông tin phục vụ cho kiểm tra, đánh giá ATTT+ Xây dựng kế hoạch, kịch bản và tiến hành kiểm thử tấn công ATTT, kiểm thử khả năng bị tấn công từ bên ngoài và bên trong.
+ Lập báo cáo kiểm tra, đánh giá ATTT, đưa ra các khuyến nghị, hướng dẫn xử lý các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn thông tin/Công nghệ thông tin/ ĐTVT/Toán tin/ khoa học máy tính, ... hoặc tương đương (có bằng đại học chính quy).
- Am hiểu các kỹ thuật, phương pháp đánh giá, kiểm thử ATTT như: OWASP, NIST,OSSTMM, ...
- Am hiểu về các điểm yếu, lỗ hổng ATTT, các kỹ thuật tìm kiếm, phân tích và khaithác điểm yếu, lỗ hổng ATTT, kỹ thuật hacking, các biện pháp phòng, chống, khắcphục lỗi.
- Sử dụng thành thạo một số công cụ như Nmap, WireShark, Kali Linux,Metasploit,Nessus, Acunetix, BurpSuite, ...
- Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành, network, các giao thứcmạng
- Có kiến thức về các nguyên tắc bảo mật thông tin, bao gồm đánh giá rủi ro và quản lý,mối đe dọa và quản lý dễ bị tổn thương, ứng phó sự cố, và nhận dạng và quản lý truycập.
- Có kiến thức về cơ sở hạ tầng mạng, bao gồm các thiết bị định tuyến, chuyển mạch,tường lửa, và các giao thức mạng và các khái niệm liên quan.
- Có kiến thức tốt về các hệ điều hành Linux, Windows.
- Có kiến thức tốt về an toàn thông tin, các kỹ thuật phòng chống tấn công, đánh giá rủiro và xử lý sự cố an toàn thông tin.

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương vị trí công việc: 12.000.000 - 27.000.000 VNĐ/tháng (hoặc đàm phántheo năng lực khi phỏng vấn).
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vựcBưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để pháthuytối đa năng lực của bản thân.
Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt độngcủaTổng Công ty;
Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;
Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiệnteam-building hàng năm;
Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy địnhcủa Pháp luật hiện hành vàcủa Công ty;
Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổibật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 05 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

