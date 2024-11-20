Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 Lê Lâm, Phú Thạnh,Hồ Chí Minh

Thực hiện các công việc SEO cho website bao gồm: Viết nội dung cho website, kiểm tra chất lượng content, tối ưu Onpage, Offpage, audit nội dung, chăm sóc social entity,...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ quản lý

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Sinh viên năm cuối, có thể thực tập Full-time

Đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành Thương mại điện tử, digital marketing, marketing hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng có tìm hiểu và biết về SEO cơ bản là một lợi thế

Có ý thức kỷ luật cao, sự kiên nhẫn, cẩn thận, ham mê học hỏi.

Có kỹ năng viết tương đối tốt.

Nhiệt tình, ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó làm việc

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 3.000.000đ/tháng

Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện trên dự án thực tế chứ không chỉ đến thực tập

Được đào tạo chuyên sâu về SEO nói riêng và digital marketing nói chung

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội ký hợp đồng chính thức

Môi trường làm việc thẳng thắn, tôn trọng ý kiến cá nhân

Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn cầu tiến và chủ động

