Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 24 Lê Lâm, Phú Thạnh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc SEO cho website bao gồm: Viết nội dung cho website, kiểm tra chất lượng content, tối ưu Onpage, Offpage, audit nội dung, chăm sóc social entity,...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ quản lý
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối, có thể thực tập Full-time
Đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành Thương mại điện tử, digital marketing, marketing hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng có tìm hiểu và biết về SEO cơ bản là một lợi thế
Có ý thức kỷ luật cao, sự kiên nhẫn, cẩn thận, ham mê học hỏi.
Có kỹ năng viết tương đối tốt.
Nhiệt tình, ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó làm việc
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành Thương mại điện tử, digital marketing, marketing hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng có tìm hiểu và biết về SEO cơ bản là một lợi thế
Có ý thức kỷ luật cao, sự kiên nhẫn, cẩn thận, ham mê học hỏi.
Có kỹ năng viết tương đối tốt.
Nhiệt tình, ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó làm việc
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 3.000.000đ/tháng
Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện trên dự án thực tế chứ không chỉ đến thực tập
Được đào tạo chuyên sâu về SEO nói riêng và digital marketing nói chung
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội ký hợp đồng chính thức
Môi trường làm việc thẳng thắn, tôn trọng ý kiến cá nhân
Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn cầu tiến và chủ động
Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện trên dự án thực tế chứ không chỉ đến thực tập
Được đào tạo chuyên sâu về SEO nói riêng và digital marketing nói chung
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội ký hợp đồng chính thức
Môi trường làm việc thẳng thắn, tôn trọng ý kiến cá nhân
Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn cầu tiến và chủ động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI