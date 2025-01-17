Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Có kinh nghiệm về thiết kế website, yêu thích và đã trải nghiệm làm website

- Có thể sử dụng workpress hoặc công cụ AI khác để thiết kế website của công ty theo hướng dẫn và yêu cầu, không bắt buộc giỏi về code

- Đưa website lên máy chủ và đảm bảo chạy mượt mà trên internet

- Quản lý, kiểm tra các tính năng của website công ty như các form, liên kết, và tính bảo mật để đảm bảo hoạt động chính xác.

- Cập nhật nội dung, kiểm tra bảo mật, và thực hiện các bản sửa lỗi khi cần thiết.

- Có kiến thức về nền tảng thương mại điện tử và các cổng thanh toán trực tuyến. Mở cổng thanh toán cho khách hàng và đảm bảo cổng vận hành tốt

- Có thêm kỹ năng photoshop, graphic design

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh mới ra trường đã đi làm 1 thời gian ngắn

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành IT, hoặc ngành liên quan

- Biết tiếng Anh cơ bản

- Nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến

- Ưu tiên có thể đi làm ngay

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 làm việc tại nhà (work from home)

- Giờ làm việc từ 8h00 - 17h00

- Cơm trưa công ty

- Thử việc: 1 tháng thử việc, lương thử việc 100%

- Ưu tiên Nam

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết 15/02/2025

Tại CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 triệu/tháng

- Cơm trưa công ty

- Thưởng khi đạt chỉ tiêu công việc được giao, thưởng tháng 13 theo quy định của công ty

- Chế độ đãi ngộ tốt: Bảo hiểm, tăng lương, du lịch hàng năm theo quy định của công ty & luật lao động Việt nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM

