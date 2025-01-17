Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Có kinh nghiệm về thiết kế website, yêu thích và đã trải nghiệm làm website
- Có thể sử dụng workpress hoặc công cụ AI khác để thiết kế website của công ty theo hướng dẫn và yêu cầu, không bắt buộc giỏi về code
- Đưa website lên máy chủ và đảm bảo chạy mượt mà trên internet
- Quản lý, kiểm tra các tính năng của website công ty như các form, liên kết, và tính bảo mật để đảm bảo hoạt động chính xác.
- Cập nhật nội dung, kiểm tra bảo mật, và thực hiện các bản sửa lỗi khi cần thiết.
- Có kiến thức về nền tảng thương mại điện tử và các cổng thanh toán trực tuyến. Mở cổng thanh toán cho khách hàng và đảm bảo cổng vận hành tốt
- Có thêm kỹ năng photoshop, graphic design

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh mới ra trường đã đi làm 1 thời gian ngắn
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành IT, hoặc ngành liên quan
- Biết tiếng Anh cơ bản
- Nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến
- Ưu tiên có thể đi làm ngay
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7 làm việc tại nhà (work from home)
- Giờ làm việc từ 8h00 - 17h00
- Cơm trưa công ty
- Thử việc: 1 tháng thử việc, lương thử việc 100%
- Ưu tiên Nam
- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết 15/02/2025

Tại CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 triệu/tháng
- Cơm trưa công ty
- Thưởng khi đạt chỉ tiêu công việc được giao, thưởng tháng 13 theo quy định của công ty
- Chế độ đãi ngộ tốt: Bảo hiểm, tăng lương, du lịch hàng năm theo quy định của công ty & luật lao động Việt nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DRMS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

