Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Hồ ...và 2 địa điểm khác, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nghiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản/lên kế hoạch/thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả.
Quản lý lỗi và làm việc với đầu mối để đảm bảo các lỗi hoàn thành đúng hạn để bàn
Viết tài liệu hướng dẫn
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Automation Tester >1y
Automation Tester >1y
Chấp nhận fresher Java muốn đc đào tạo automation
Chấp nhận Dev có base Java tốt
Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug
Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử
Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest,Jira, Confluence,...
Có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, cầu tiến, chỉn chu trong công việc.
Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, thiết kế và học hỏi nhanh.
Automation Tester >1y
Chấp nhận fresher Java muốn đc đào tạo automation
Chấp nhận Dev có base Java tốt
Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug
Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử
Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest,Jira, Confluence,...
Có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, cầu tiến, chỉn chu trong công việc.
Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, thiết kế và học hỏi nhanh.
Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm
Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng
Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần
Free vé xe, hoa quả, bánh kẹo hàng ngày, sinh nhật, hiếu hỉ, Lễ Tết...
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore... nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.
Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng
Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần
Free vé xe, hoa quả, bánh kẹo hàng ngày, sinh nhật, hiếu hỉ, Lễ Tết...
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore... nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI