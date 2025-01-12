Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ ...và 2 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nghiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản/lên kế hoạch/thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả.

Quản lý lỗi và làm việc với đầu mối để đảm bảo các lỗi hoàn thành đúng hạn để bàn

Viết tài liệu hướng dẫn

Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Automation Tester >1y

Automation Tester >1y

Chấp nhận fresher Java muốn đc đào tạo automation

Chấp nhận Dev có base Java tốt

Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug

Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử

Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest,Jira, Confluence,...

Có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, cầu tiến, chỉn chu trong công việc.

Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu

Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao

Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, thiết kế và học hỏi nhanh.

Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm

Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng

Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần

Free vé xe, hoa quả, bánh kẹo hàng ngày, sinh nhật, hiếu hỉ, Lễ Tết...

Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore... nâng cao trình độ tiếng Anh

Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin