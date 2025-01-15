Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Star Tower, số 68, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

-Tham gia phát triển các dự án, xây dựng các phần mềm, các website.... quản lý cho công ty trên nền tảng web;

-Phát triển và bảo trì website với PHP thuần:

. Xây dựng và triển khai các trang web theo yêu cầu của khách hàng sử dụng PHP thuần (core PHP).

. Thiết kế cơ sở dữ liệu (MySQL) để hỗ trợ các tính năng của website.

. Viết mã sạch, tối ưu hiệu suất, dễ bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.

. Phát triển và tùy chỉnh website với WordPress:

. Cài đặt, cấu hình, và tùy chỉnh WordPress theo yêu cầu của dự án.

. Phát triển và chỉnh sửa theme WordPress (template) để phù hợp với thiết kế và chức năng mong muốn.

. Tạo hoặc chỉnh sửa các plugin WordPress để bổ sung tính năng.

. Tối ưu hóa website WordPress về tốc độ, bảo mật, và SEO.

-Lập trình, phát triển các sản phẩm trên các nền tảng: HTML5, CSS3, Javascript và đặc biệt một trong các ngôn ngữ lập trình: Wordpress hoặc PHP....

-Phối hợp với các chuyên viên Seo, Leader Seo và web designers để thực hiện tạo nên các sản phẩm hoàn thiện.

-Xây dựng một website hoàn chỉnh từ code server (dùng ngôn ngữ, wordpress, C# hoặc PHP) đến client side (HTML/CSS/JS) - Theo yêu cầu.

-Xây dựng, phát triển các module, template... để tối ưu hóa tốc độ phát triển website

-Đảm bảo các trang được dựng lên HTML chuẩn SEO, đúng UI, UX bám sát theo file thiết kế như psd, figma, zeplin...

-Xử lý responsive, cross browser để chạy tốt các tính năng trên toàn bộ các thiết bị, trình duyệt, tối ưu trải nghiệm người dùng một cách tốt nhất.

-Làm việc với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lớn (SQL Server, Redis, Elastic Search).

-Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

-Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo PHP và các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (OOP).

-Hiểu biết về MySQL hoặc các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.

-Kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript và khả năng tích hợp chúng vào dự án PHP hoặc WordPress.

-Kinh nghiệm sử dụng và tùy chỉnh WordPress (theme, plugin).

-Kỹ năng nâng cao:

-Hiểu biết về các framework PHP (nếu cần, như Laravel, CodeIgniter).

-Hiểu biết về các công cụ quản lý phiên bản mã nguồn (Git, SVN).

-Kinh nghiệm tối ưu hóa tốc độ website và SEO.

-Tư duy và tính cách:

-Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

-Tinh thần học hỏi và cập nhật công nghệ mới.

-Cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết.

-Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng từ 18-25 triệu + Phụ cấp + Thưởng.

-Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

-Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

-Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

-Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

-Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

-Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

-Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin