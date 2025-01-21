Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Thu thập, phân tích dữ liệu từ ảnh vệ tinh, dữ liệu không gian liên quan đến bản đồ/trắc địa/viễn thám

Thiết kế mô hình và đào tạo mô hình xử lý dữ liệu

Hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên quan đến Viễn thám, GeoAI, AI Mapping

Tạo báo cáo và trình bày kết quả phân tích

Các công việc khác có thể được giao trong quá trình thực tập

Yêu Cầu Công Việc

Đang là sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp chuyên ngành Viễn thám, Địa lý, Trắc địa hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có hiểu biết và kỹ năng về các mô hình học máy và học sâu trong ArcGIS Pro, ENVI, QGIS

Có kiến thức cơ bản về bản đồ, đo đạc, địa tin học

Đã từng tham gia các đề tài, bài tập có liên quan đến bản đồ/viễn thám/địa lý là một lợi thế

Có kiến thức về Python, R là lợi thế

Quyền Lợi

Có phụ cấp thực tập

Hỗ trợ dấu xác nhận thực tập

Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Được tham gia vào các dự án thực tế

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

