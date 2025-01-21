Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Thu thập, phân tích dữ liệu từ ảnh vệ tinh, dữ liệu không gian liên quan đến bản đồ/trắc địa/viễn thám
Thiết kế mô hình và đào tạo mô hình xử lý dữ liệu
Hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên quan đến Viễn thám, GeoAI, AI Mapping
Tạo báo cáo và trình bày kết quả phân tích
Các công việc khác có thể được giao trong quá trình thực tập
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang là sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp chuyên ngành Viễn thám, Địa lý, Trắc địa hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có hiểu biết và kỹ năng về các mô hình học máy và học sâu trong ArcGIS Pro, ENVI, QGIS
Có kiến thức cơ bản về bản đồ, đo đạc, địa tin học
Đã từng tham gia các đề tài, bài tập có liên quan đến bản đồ/viễn thám/địa lý là một lợi thế
Có kiến thức về Python, R là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp thực tập
Hỗ trợ dấu xác nhận thực tập
Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được tham gia vào các dự án thực tế
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
