Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Lập trình viên

Tham gia các dự án phát triển hệ thống phần mềm của Công ty, Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu (App, Web trading,...);

Chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển tính năng mới; đề xuất phương án cải tiến phần mềm.

Tích hợp các hệ thống phần mềm, xây dựng các API kết nối.

Phối hợp với BA, PM để đưa ra phương án, giải pháp lập trình phù hợp.

Thực hiện xây dựng tài liệu đặc tả kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao phần mềm cho phòng hệ thống vận hành.

Yêu Cầu Công Việc

Nắm rõ về sercurity, xử lý đa luồng, perfomance, biểu đồ, animation, quản lý souce code, unit test, ....

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình React Native

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương và ưu tiên có kinh nghiệm lập trình các phần mềm tài chính, chứng khoán.

.

Ưu tiên ứng viên có khả năng một mình xây dựng cả Project (quy mô trung bình lớn - có nhiều hơn tối thiểu 20 tính năng) từ khi bắt đầu đến khi hoàn thiện.

Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, chăm sóc sức khỏe hàng năm

Du lịch, nghỉ phép hàng năm

Lương thưởng cạnh tranh, review lương định kỳ

Đào tạo

