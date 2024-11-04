Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Long An thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Long An thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Cần Giuộc, Long An.

- Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

- Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Công việc chính là tùy chỉnh hệ thống cốt lõi “ES Core” cho các công ty khí đốt LP do Energy Solutions phát triển.
- “ES Core” là hệ thống đóng gói, sẽ được tùy chỉnh theo yêu cầu của từng khách hàng.
- Energy Solutions chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết, thông qua Bridge SE để thực hiện phát triển tại Việt Nam.
- Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Công ty thuộc TẬP ĐOÀN lớn 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại KCN Long Hậu 3 (Giai đoạn1), Long Hậu, Cần Giuộc, Long An. (Có KÝ TÚC XÁ cho nhân viên).
- Độ tuổi: Từ 32 tuổi đổ lại.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT
- Kinh nghiệm phát triển sử dụng C# trong hệ thống Web
- Ưu tiên kinh nghiệm phát triển sử dụng trong hệ thống Web
- Có tinh thần làm việc chăm chỉ, học hỏi kiến thức mới, đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Đồng ý với cách làm việc theo văn hóa công ty Nhật bản.
- Mức lương:
+ Senior (Kinh nghiệm trên 5 năm): 25.000.000 VNĐ ~ 40.000.000 VNĐ.
+ Junior (Kinh nghiệm từ 2 năm đến dưới 5 năm): 15.000.000 VNĐ ~ 25.000.000 VNĐ.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ký túc xá cho nhân viên ở xa
- Được nghỉ thức 7 cách tuần (Tháng nào có 5 tuần sẽ được nghỉ 3 ngày thứ 7)
- Thưởng tết ngoài áp dụng theo luật lao động, công ty còn dựa theo quy chế tài chính tùy theo thành tích kinh doanh và năng lực làm việc của nhân viên sẽ có mức thưởng tết cao.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật lao động, ngoài ra công ty đăng ký thêm bảo hiểm tai nạn lao động MSIG Nhật Bản.
- Có chế độ khen thưởng theo thành tích nhân viên.
- Trợ cấp đi lại cho nhân viên (Nếu không ở ký túc xá)
- Lương tăng ca đầy đủ theo luật lao động
- Công ty tổ chức đi du lịch định kỳ 1 năm / lần
- Làm việc tại văn phòng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

