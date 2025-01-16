Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

- Thu thập, tổng hợp dữ liệu Marketing từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các trang Social media

- Tổng hợp các nhu cầu dựa trên dữ liệu, thực hiện phân tích và xử lý dữ liệu để đưa ra insight

- Xây dựng Dashboard, trực quan hoá dữ liệu Marketing

- Tham gia các cuộc họp với khối phòng ban phụ trách, chuẩn bị các dữ liệu và báo cáo cho cuộc họp, đưa ra các insight hữu ít về các số liệu dữ liệu định hướng.

- Hỗ trợ Phòng Marketing phân tích dữ liệu trong các quy trình nghiệp vụ có liên quan

- Nghiên cứu triển khai và bổ sung các tính năng phù hợp nhu cầu của hệ thống dữ liệu công ty.

- Cập nhật các xu hướng phân tích dữ liệu mới trong công việc.

- Phân tích các yêu cầu dữ liệu và các phần mềm, đề xuất cải tiến, đánh giá các hệ thống phần mềm làm việc dữ liệu.

- Xây dựng hệ thống báo cáo, hệ thống tự động hóa dữ liệu.

- Vận hành & Phát triển hệ thống báo cáo phục vụ nhu cầu phân tích dữ liệu.

- Đồng bộ các dữ liệu thông tin, quảng cáo, phần mềm bán hàng, …

- Báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm cho quản lý trực tiếp

- Tối thiểu 01năm kinh nghiệm chạy Performance Marketing, am hiểu về mọi nền tảng Ads phổ biến trong thị trường tính đến hiện tại.

- Có hơn 01 năm kinh nghiệm làm BA là một lợi thế.

- Có hơn 01 năm kinh nghiệm làm Account của Marketing Agency là một lợi thế.

- Khả năng tự setup và sử dụng các tool Google Analytics, Looker Data Studio, ...

- Kỹ năng quản lý ngân sách, báo cáo chi tiêu.

- Nhạy bén với thông tin, trực giác tốt trong việc phân tích hiệu quả đầu tư.

- Giao tiếp tốt, trình bày mạch lạc dễ hiểu, khả năng chất vấn thuyết phục.

- Xây dựng quan hệ tốt với đội ngũ trong nhà và các nhà cung cấp dịch vụ.

- Kỹ năng thiết kế, phân tích các chỉ số Marketing Database, xuất report trực quan & chi tiết.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long An