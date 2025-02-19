Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 326 Võ Văn Kiệt,Hồ Chí Minh

Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng dựa trên nền tảng .NET.

Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng dựa trên nền tảng .NET.

Tham gia vào việc phân tích yêu cầu kỹ thuật và xây dựng giải pháp phù hợp.

Tối ưu hóa hiệu suất, bảo trì và nâng cấp các ứng dụng hiện có.

Thiết kế cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa các truy vấn SQL trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, MariaDb, PostgreSQL.

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm thử (unit test, integration test) đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên junior trong nhóm phát triển.

Đề xuất các cải tiến công nghệ và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo tuân thủ các quy trình phát triển phần mềm và tiêu chuẩn mã nguồn.

+ Ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm với .NET/.NET Core.

+ Ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm với .NET/.NET Core.

+ Có kinh nghiệm về ORM như Entity Framework hoặc Dapper.

+ Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL.

+ Hiểu biết sâu về lập trình hướng đối tượng (OOP) và các mẫu thiết kế (Design Patterns).

+ Kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server, PostgreSQL, hoặc MongoDB).

+ Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git và các công cụ CI/CD (Jenkins, Azure DevOps).

+ Hiểu biết về các nguyên tắc bảo mật ứng dụng và xử lý lỗi (exception handling).

+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:Thỏa thuận.

Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan.

Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

