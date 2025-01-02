Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Q. Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

*Công ty Nhật Bản chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan lĩnh vực bán lẻ

*Nội dung công việc: Bảo trì và phát triển hệ thống bán lẻ tại thị trường Nhật Bản:

- Điều tra & giải quyết vấn đề được giao (thiết kế, code, test)

- Tài liệu hóa các dự án đã thực hiện

- Tham gia nghiên cứu, thực hiện các dự án mới

*Thời gian làm việc: 8:00~17:15, từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ trưa 12:00~13:15)

Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết

*Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Yêu cầu:

- Nam, dưới 40 tuổi

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc

- Kinh nghiệm làm việc với database SQL Server, tối ưu câu query và nâng cao hiệu suất

- Kinh nghiệm xử lý lập lịch (Task Scheduler), tác vụ chạy ngầm – xử lý hàng đợi (Queue Job)

- Thành thạo .NET/.NET Core trên nền tảng web

- Hiểu rõ về HTML, CSS, Javascript

- Sử dụng thành thạo LinQ, GIT, SVN

*Ưu tiên (Không bắt buộc):

- Biết tiếng Nhật hoặc kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ

- Có kiến thức sử dụng Cloud

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

*Lương:Upto 1400 USD (Gross)

*Phúc Lợi:

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

- Bảo hiểm tư nhân (Trên 3 năm làm việc)

- Ngày nghỉ theo quy định công ty (9 ngày/năm)

- Du lịch cho nhân viên

- Tổ chức tiệc, liên hoan,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

