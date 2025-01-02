Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Q. Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

*Công ty Nhật Bản chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan lĩnh vực bán lẻ
*Nội dung công việc: Bảo trì và phát triển hệ thống bán lẻ tại thị trường Nhật Bản:
- Điều tra & giải quyết vấn đề được giao (thiết kế, code, test)
- Tài liệu hóa các dự án đã thực hiện
- Tham gia nghiên cứu, thực hiện các dự án mới
*Thời gian làm việc: 8:00~17:15, từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ trưa 12:00~13:15)
Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết
*Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Yêu cầu:
- Nam, dưới 40 tuổi
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc
- Kinh nghiệm làm việc với database SQL Server, tối ưu câu query và nâng cao hiệu suất
- Kinh nghiệm xử lý lập lịch (Task Scheduler), tác vụ chạy ngầm – xử lý hàng đợi (Queue Job)
- Thành thạo .NET/.NET Core trên nền tảng web
- Hiểu rõ về HTML, CSS, Javascript
- Sử dụng thành thạo LinQ, GIT, SVN
*Ưu tiên (Không bắt buộc):
- Biết tiếng Nhật hoặc kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ
- Có kiến thức sử dụng Cloud

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

*Lương:Upto 1400 USD (Gross)
*Phúc Lợi:
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Bảo hiểm tư nhân (Trên 3 năm làm việc)
- Ngày nghỉ theo quy định công ty (9 ngày/năm)
- Du lịch cho nhân viên
- Tổ chức tiệc, liên hoan,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

