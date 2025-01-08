Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô số C8, C9, C10 - 1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

Quản lý hàng hóa trong kho theo mã vạch, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, khoa học, dễ dàng tìm kiếm và kiểm kê.

Tiếp nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Làm việc theo giờ hành chính, đảm bảo công việc vận hành kho hàng trơn tru.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh kho hàng.

Sử dụng thành thạo thiết bị quản kho.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành liên quan đến quản lý kho vận hoặc các ngành nghề tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho vận từ 1 năm.

Nắm vững các nghiệp vụ quản lý kho hàng, xuất nhập tồn.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, biết sử dụng phần mềm quản lý kho (ưu tiên).

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có xe đưa đón nhân viên hàng ngày

Suất cơm trưa miễn phí

