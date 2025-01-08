Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô số C8, C9, C10

- 1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Quản lý hàng hóa trong kho theo mã vạch, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, khoa học, dễ dàng tìm kiếm và kiểm kê.
Tiếp nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Làm việc theo giờ hành chính, đảm bảo công việc vận hành kho hàng trơn tru.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh kho hàng.
Sử dụng thành thạo thiết bị quản kho.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành liên quan đến quản lý kho vận hoặc các ngành nghề tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho vận từ 1 năm.
Nắm vững các nghiệp vụ quản lý kho hàng, xuất nhập tồn.
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, biết sử dụng phần mềm quản lý kho (ưu tiên).
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Có xe đưa đón nhân viên hàng ngày
Suất cơm trưa miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

