Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia phát triển dự án phần mềm của công ty bằng ngôn ngữ PHP và framework Laravel.

Phối hợp với team để tích hợp hệ thống thông qua APIs và DB.

Chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì và phát triển các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững ngôn ngữ PHP & Framework Laravel

Có kinh nghiệm làm việc với Node Js, vue

Thành thạo HTML/Javascript/jQuery/CSS/AJAXX.

Có kinh nghiệm làm việc với Docker

Hiểu biết về database: Mysql, MariaDB, Redis Other: Docker, Linux

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất từ 02 năm kinh nghiệm lập trình với VueJS và PHP Laravel

Biết build docker file & sử dụng docker để deploy production

Hiểu và thao tác được trên môi trường production, nginx, ubuntu, centos,...

Tư duy hệ thống, làm việc độc lập tốt, khả năng đọc hiểu tài liệu và tự dựng thiết kế UI

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET

