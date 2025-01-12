Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tham gia phát triển dự án phần mềm của công ty bằng ngôn ngữ PHP và framework Laravel.
Phối hợp với team để tích hợp hệ thống thông qua APIs và DB.
Chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì và phát triển các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững ngôn ngữ PHP & Framework Laravel
Có kinh nghiệm làm việc với Node Js, vue
Thành thạo HTML/Javascript/jQuery/CSS/AJAXX.
Có kinh nghiệm làm việc với Docker
Hiểu biết về database: Mysql, MariaDB, Redis Other: Docker, Linux
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất từ 02 năm kinh nghiệm lập trình với VueJS và PHP Laravel
Biết build docker file & sử dụng docker để deploy production
Hiểu và thao tác được trên môi trường production, nginx, ubuntu, centos,...
Tư duy hệ thống, làm việc độc lập tốt, khả năng đọc hiểu tài liệu và tự dựng thiết kế UI
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của công ty.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
