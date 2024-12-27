Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Dựa trên Chỉ tiêu, ngân sách được phân bổ đưa ra kế hoạch năm cho nhãn hàng được quản lý:

Doanh số cho từng SKU theo từng Quý từng tháng

Độ phủ theo từng phân loại KH

Kế hoạch Marketing theo từng giai đoạn, chi tiết theo từng tháng

Kế hoạch ngân sách theo từng dự án

2. Thực thi dự án:

Lên Proposal chi tiết từng dự án

Triển khai phân công nhiệm vụ, thực thi, phối hợp và giám sát

Báo cáo định kỳ và báo cáo tổng kết sau khi chương trình diễn ra.

3. Báo cáo:

Báo cáo đánh giá doanh số và độ phủ hàng tháng theo Kênh, khu vực

Theo dõi và báo cáo tồn kho

Theo dõi và báo cáo ngân sách thực chi

Nghiên cứu thị trường và phân tích hoạt động của đối thủ hàng tháng