Tuyển Lập trình viên Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Quản lý và tối ưu giao diện web, nâng cao trải nghiệm người đọc;

Phối hợp làm việc với các phòng ban trong Tập đoàn quản lý thông tin phù hợp;

Phối hợp với team IT để thay đổi và cải thiện về UI/UX;

Định kỳ kiểm tra và sửa chữa các lỗi hoặc sự không phù hợp trên website;

Định kỳ backup và thực hiện restore khi có yêu cầu;

Theo dõi và báo cáo hiệu suất của nội dung và hình ảnh trên website;

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý;

Giám sát và phân tích của những hạng mục đang nắm, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện và tối ưu tốc độ tải và công suất các hệ thống website của Tập đoàn;

Trình độ học vấn: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin;

Thành tạo các ngôn ngữ HTML/CSS, Javascript, PHP, Mysql, MSSQL;

Kinh nghiệm: từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực phát triển website;

Kiến thức phân tích web, SEO và kinh nghiệm xây dựng web trên các nền tảng Wordpress, Joomla

Có kinh nghiệm quản trị hosting, webserver (Apache, Nginx, IIS);

Có kiến thức về các hệ thống CMS khác nhau (Drupal, Magento…) là một lợi thế;

Kiến thức và khả năng tự học hỏi về các công nghệ mới.

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh