Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Hoàng Kim Precision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - đường 128 phường Tăng Nhơn Phú A

- Tiếp nhận các bản vẽ từ bộ phận thiết kế.

- Tiến hành kiểm tra, bóc tách bản vẽ thiết kế

- Sử dụng phần mềm chuyên dụng thực hiện lập trình gia công các chi tiết, đảm bảo phù hợp với các thông số kỹ thuật của máy CNC.

- Thực hiện việc tách điện cực, điện xung.

- Xuất bản vẽ và gửi lên trưởng bộ phận kiểm tra.

- Phối hợp thực hiện thiết kế đồ gá cho các chi tiết, kết cấu.

- Đảm bảo đồ gá đạt tiêu chuẩn định vị và kẹp chặt tốt.

- Giao bản vẽ gia công cho nhân viên phụ trách, giải thích rõ cho nhân viên vận hành các yêu cầu về thông số kỹ thuật.

- Phối hợp với trưởng ca theo dõi, kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

- Kịp thời chỉnh sửa bản vẽ lập trình khi phát hiện sai sót.

- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm vận hành máy CNC mảng chi tiết máy

- Làm ca (ca 8 tiếng + tăng ca)

- Tinh thần làm việc nghiêm túc

- Không yêu cầu bằng cấp

- Tuân thủ quy định của công ty

- Phối hợp và triển khai tốt các công việc mà cấp trên giao phó

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

- Chăm to hiếu, hỉ, sinh nhật, phụ cấp ăn, du lịch

- Năm đánh giá tăng lương 2 lần (T6-T12 hàng năm)

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BNTN

