Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Hoàng Kim Precision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Hoàng Kim Precision
- Hồ Chí Minh:
- đường 128 phường Tăng Nhơn Phú A
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Tiếp nhận các bản vẽ từ bộ phận thiết kế.
- Tiến hành kiểm tra, bóc tách bản vẽ thiết kế
- Sử dụng phần mềm chuyên dụng thực hiện lập trình gia công các chi tiết, đảm bảo phù hợp với các thông số kỹ thuật của máy CNC.
- Thực hiện việc tách điện cực, điện xung.
- Xuất bản vẽ và gửi lên trưởng bộ phận kiểm tra.
- Phối hợp thực hiện thiết kế đồ gá cho các chi tiết, kết cấu.
- Đảm bảo đồ gá đạt tiêu chuẩn định vị và kẹp chặt tốt.
- Giao bản vẽ gia công cho nhân viên phụ trách, giải thích rõ cho nhân viên vận hành các yêu cầu về thông số kỹ thuật.
- Phối hợp với trưởng ca theo dõi, kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
- Kịp thời chỉnh sửa bản vẽ lập trình khi phát hiện sai sót.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm ca (ca 8 tiếng + tăng ca)
- Tinh thần làm việc nghiêm túc
- Không yêu cầu bằng cấp
- Tuân thủ quy định của công ty
- Phối hợp và triển khai tốt các công việc mà cấp trên giao phó
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
Tại Công Ty TNHH Hoàng Kim Precision Thì Được Hưởng Những Gì
- Năm đánh giá tăng lương 2 lần (T6-T12 hàng năm)
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BNTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoàng Kim Precision
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI