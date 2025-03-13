Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, HCMC, Quận 3

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

1. Tham gia vào dự án phát triển và cải tiến hệ thống quản lý và vận hành xe buýt mới, đã và đang được sử dụng bởi gần 300 doanh nghiệp vận tải hành khách tại Nhật Bản.

2. Nhận task được phân công từ leader, thực hiện Unit Test, API Test, IT Test, Scenario Test, Auto Test...

3. Khi ứng tuyển, ứng viên sẽ thực hiện một bài test ngắn và phỏng vấn một vòng với Quản lý người Nhật và Leader người Việt Nam

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công việc kiểm thử phần mềm, QA/QC

・Tiếng Nhật (bắt buộc): trình độ tiếng Nhật tương đương N2 hoặc tối thiểu N3, đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Nhật, đọc được kanji, có thể gõ tiếng Nhật trên máy tính

・Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu, viết cơ bản

・Có kinh nghiệm viết testcase, report bug

・Biết sử dụng SQL server tool để truy vấn dữ liệu

・Có kinh nghiệm test API

・Biết sử dụng 1 tool Git GUI clients bất kì

・Có kinh nghiệm quản lý task, bug trên 1 tool bất kì: Redmine, Backlog , Jira.....

・Có kiến thức Autotest về selenium, có thể viết script cơ bản.

・Có thể làm việc độc lập.

・Có kinh nghiệm quản lý team size 1-2 người là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

-Thử việc 2 tháng, mức lương thử việc là 85% lương chính thức, tham gia bảo hiểm xã hội từ khi thử việc

- Phụ cấp cộng thêm:

◦ phụ cấp cơm trưa + xăng xe

◦ phụ cấp bằng cấp tiếng Nhật (sau khi vào công ty)

◦ công ty hỗ trợ tiền gửi xe

- Lương tăng ca theo quy định của Luật Lao động (trung bình 12 giờ tăng ca hàng tháng với chế độ tăng ca linh hoạt)

- Thưởng cố định cuối năm, thưởng giữa năm tùy theo kết quả kinh doanh

- Chế độ điều chỉnh lương hàng năm tùy theo kết quả đánh giá năng lực làm việc

- Đóng bảo hiểm trên tổng lương theo quy định

- 12 ngày nghỉ phép tiêu chuẩn, được tăng thêm 1 ngày sau mỗi năm làm việc và được cộng dồn lên đến 40 ngày, chế độ mua lại ngày phép còn dư khi kết thúc hợp đồng

- Chế độ ngày nghỉ sinh nhật, ngày nghỉ vào các dịp đặc biệt của công ty, chế độ work from home 2 lần/tháng

- Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm, tham gia tiệc sinh nhật hàng tháng và tiệc công ty

- Du lịch công ty trong và ngoài nước, hoạt động team building, hoạt động đào tạo chuyên môn nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

