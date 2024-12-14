Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 2 - D1 Tòa nhà Mirae Business, 268 Tô Hiến Thành Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Duy trì các ứng dụng JavaEE hiện có được xây dựng dựa trên chuẩn JavaEE, chạy trên WebLogic với cơ sở dữ liệu Postgres, lưu trữ trên Azure.

Khắc phục sự cố khi phát sinh, cung cấp phân tích, giải pháp và cải tiến.

Phân tích các yêu cầu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật.

Sửa đổi các ứng dụng phụ trợ theo các yêu cầu mới, tích hợp với các ứng dụng giao diện người dùng.

Triển khai thử nghiệm đơn vị cho mã nguồn mới và hiện có, đảm bảo chất lượng, bảo mật, hiệu suất của ứng dụng.

Sửa các phát hiện của Sonarqube (lỗi, lỗ hổng, mùi mã, trùng lặp mã,...)

Làm việc tại văn phòng khách hàng của Công ty tại phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm năm làm Java, Spring MVC, Spring Boot...

Kinh nghiệm thiết kế và triển khai REST API

Có kinh nghiệm unit test, integration test...

Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, GCP,...)

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực từ 20M - 27M phụ thuộc vào level của ứng viên + phụ cấp

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Đặc biệt

Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

