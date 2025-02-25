Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 10, tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Tham gia thiết kế, phát triển và duy trì các phần mềm dựa trên mô hình Micro Service sử dụng:

+ Angular 8+

+ .Net core (ABP Framework)

+ MSSQL version 19, Mongo, Postgresql

+ Elasticsearch, Redis, Kafka

- Tương tác chặt chẽ với các nhóm phát triển khác như FE, BE, Tổng đài, Tester và DevOps để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu suất của hệ thống.

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, các phương pháp phát triển tiên tiến để cải thiện quy trình làm việc và hiệu suất hệ thống.

- Xây dựng và phát triển đội nhóm, đào tạo, hỗ trợ các thành viên dự án.

- Review code của các thành viên trong nhóm, tối ưu code và tối ưu hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Không yêu cầu

- Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các ngành nghề liên quan

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc Back-end với các công nghệ:

+ .Net core

+ Netjs, Nodejs, Java

+ MSSQL version 19, Mongo, Postgresql

+ Elasticsearch, Redis, Kafka

- Kiến thức: Có khả năng quản trị server và publish dự án: Jenkins và CI/CD

- Có kinh nghiệm đào tạo và phát triển đội nhóm

- Có khả năng phân tích và làm rõ khi có vấn đề phát sinh và xử lý sự cố

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm với Frontend như HTML/CSS/javascrips, Angular, VueJS, ReactJS,...

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm với Docker, AWS, Azure

- Sử dụng các tool quản trị: Jira, github...

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, tương tác, làm việc nhóm tốt;

- Có kinh nghiệm thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng;

- Chủ động phát hiện sự cố, kỹ năng giải quyết vấn đề;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

- Nghỉ phép năm, phép thâm niên, các ngày lễ tết theo quy định.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng tháng lương thứ 13...

- Các chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.

- Được tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty.

- Tham gia các sự kiện văn hóa của công ty: sinh nhật tháng, sinh nhật công ty, ngày 08-03, 20-10,"

Cơ hội phát triển:

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài;

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm và thử thách."

Cách Thức Ứng Tuyển

