Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu

Mức lương 22 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Xây dựng và duy trì chiến lược công nghệ thông tin của công ty.

Nghiên cứu đưa ra chiến lược, chính sách, thủ tục công nghệ mới và thực hiện các giải pháp khixảy ra sự cố.

Phối hợp các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt các dự án, chiến lược công nghệ thông tinđược giao phó.

Theo dõi, quản lý và thẩm định kết quả công việc cấp dưới đã làm.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm toán hệ thống công nghệ đã được thực hiện.

Bảo quản tài sản, nghiêm túc thực hiện các quy trình khắc phục sau thảm họa, đảm bảo sao lưu, kiểm soát cấu trúc và bảo mật thông tin.

Thường xuyên cập nhật và đánh giá xu hướng công nghệ thông tin cho bộ phận.

Quản lý và phân công công việc cho các nhân viên thực hiện.

Quản lý hệ thống server chủ, mạng Quản trị hệ thống, PCs và chịu trách nhiệm khắc phục, giảiquyết nhanh khi phát sinh sự cố.

Quản lý hệ thống dữ liệu thông tin như mail công ty, dữ liệu nội bộ…..

Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở vật chất như mạng CNTT cho hệ thống công ty và các đơn vịthành viên.

Đề xuất, tham gia các dự án phát triển các phần mềm, CNTT cho các đơn vị, bộ phận.

Nghiên cứu, tìm hiểu và thay thế các công cụ, ứng dụng công nghệ mới để cập nhật kiến thức chobộ phận kỹ thuật.

Cài đặt các hệ thống phần mềm (hệ điều hành, phần mềm ứng dụng…) cho server & máy con

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên Ngành CNTT, có chứng chỉ CCNA.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí leader quản lý team từ 5 nhân sự trở lên hoặc vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về các hệ thống MDM. Intune (Windows Auto Pilot).

Kỹ năng mềm: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, trình bày với khách hàng.

Tiếng Anh: Giao tiếp tốt.

Có khả năng đi công tác ngắn hoặc dài ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 & Đánh giá hiệu quả công việc Quý 1 hàng năm

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương chính thức

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, công ty đóng 100% bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và du lịch hàng năm

Nhiều hoạt động phong trào xuyên suốt các dịp Lễ, Tết trong năm

Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty

Daily food đa dạng, miễn phí trái cây, trà, cafe, bánh kẹo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

