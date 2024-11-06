Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 03, park 4, đường D1, p. Phú Mỹ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Chịu trách nhiệm về các tính năng và thành phần trong vòng đời trò chơi.
Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để cung cấp các tính năng phức tạp đúng thời hạn và theo tiêu chuẩn cao.
Hỗ trợ quy trình phát triển bằng cách đóng góp các đề xuất cải tiến và thúc đẩy chất lượng mã trong suốt quá trình sản xuất.
Hợp tác với các nhóm nghệ thuật, thiết kế và sản xuất để đảm bảo rằng các mục tiêu và lịch trình tương thích với nhu cầu kinh doanh và dự án.
Lên kế hoạch, thiết kế và triển khai các tính năng trò chơi chất lượng cao, làm việc với nhóm studio.
Thiết kế, xây dựng và duy trì mã hiệu quả, đáng tin cậy và có thể tái sử dụng.
Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng phản hồi tối ưu của các ứng dụng và trò chơi.
Xác định các nút thắt của quy trình và ứng dụng, đồng thời triển khai các giải pháp kịp thời.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong phát triển nội dung Unity 3D.
Có khả năng mạnh mẽ với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#.
Có kinh nghiệm với các tài sản trò chơi (ví dụ: lưới, hoạt ảnh, vật liệu).
Kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ và tối ưu hóa hiệu suất trò chơi và kết xuất (GPU và CPU).
Hiểu biết về quy trình thiết kế UX và kinh nghiệm làm việc với nhóm phát triển UX
Khả năng xác định lỗi và khắc phục sự cố.
Kinh nghiệm sử dụng LUA để sửa lỗi nóng/cập nhật trò chơi.

Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận 30 - 45m
Hỗ trợ cơm trưa
Team Building
12 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 đường Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

