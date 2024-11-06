Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 03, park 4, đường D1, p. Phú Mỹ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Chịu trách nhiệm về các tính năng và thành phần trong vòng đời trò chơi.

Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để cung cấp các tính năng phức tạp đúng thời hạn và theo tiêu chuẩn cao.

Hỗ trợ quy trình phát triển bằng cách đóng góp các đề xuất cải tiến và thúc đẩy chất lượng mã trong suốt quá trình sản xuất.

Hợp tác với các nhóm nghệ thuật, thiết kế và sản xuất để đảm bảo rằng các mục tiêu và lịch trình tương thích với nhu cầu kinh doanh và dự án.

Lên kế hoạch, thiết kế và triển khai các tính năng trò chơi chất lượng cao, làm việc với nhóm studio.

Thiết kế, xây dựng và duy trì mã hiệu quả, đáng tin cậy và có thể tái sử dụng.

Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng phản hồi tối ưu của các ứng dụng và trò chơi.

Xác định các nút thắt của quy trình và ứng dụng, đồng thời triển khai các giải pháp kịp thời.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong phát triển nội dung Unity 3D.

Có khả năng mạnh mẽ với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#.

Có kinh nghiệm với các tài sản trò chơi (ví dụ: lưới, hoạt ảnh, vật liệu).

Kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ và tối ưu hóa hiệu suất trò chơi và kết xuất (GPU và CPU).

Hiểu biết về quy trình thiết kế UX và kinh nghiệm làm việc với nhóm phát triển UX

Khả năng xác định lỗi và khắc phục sự cố.

Kinh nghiệm sử dụng LUA để sửa lỗi nóng/cập nhật trò chơi.

Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận 30 - 45m

Hỗ trợ cơm trưa

Team Building

12 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

