Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ 4c làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 70 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Lập trình viên

Sử dụng hiệu quả Unity: Tận dụng Unity engine để dựng cảnh và sắp xếp bố cục hiệu quả.

3D Modeling & Texture: Tự hoàn thành việc dựng mô hình 3D và tạo texture cho các dự án.

Hiểu biết kỹ thuật: Biết về hoạt ảnh, particles, shaders,... là một lợi thế.

Tích hợp tài nguyên nghệ thuật: Kết hợp các tài nguyên nghệ thuật, kiểm soát phong cách hình ảnh của game và tạo ra các tài sản nghệ thuật chất lượng cao.

Phối hợp làm việc nhóm: Giao tiếp hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với nhà hoạch định và lập trình viên trong quá trình phát triển game.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng kỹ thuật:

Thành thạo Unity, 3D Max, Maya và các phần mềm 3D khác.

Hiểu rõ quy trình sản xuất nghệ thuật game; có thể cung cấp portfolio các sản phẩm cá nhân trong các dự án game online.

Kiến thức & Phong cách nghệ thuật:

Am hiểu các phong cách game casual, có khả năng kiểm soát thẩm mỹ tổng thể và phong cách nghệ thuật.

Kỹ năng giao tiếp & Học hỏi:

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng học hỏi nhanh chóng.

Thái độ làm việc:

Chủ động, có trách nhiệm và đam mê phát triển game.

Tư duy logic & Sáng tạo:

Tư duy logic chặt chẽ, kỹ năng tổ chức tốt.

Kiến thức văn hóa phong phú, sáng tạo và khả năng kết hợp các yếu tố đa dạng.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ 4c Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 35 - 70Tr tùy theo năng lực. Đảm bảo mức lương hấp dẫn và công bằng dựa trên kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

Nơi làm việc: Văn phòng tại Q10, TPHCM. Làm theo hinh thức nhóm.

Thưởng hiệu suất: Cung cấp chế độ thưởng theo kết quả công việc, tạo động lực cho nhân viên khi tình hình kinh doanh phát triển.

Bảo hiểm sức khỏe: Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho nhân viên

Chương trình đào tạo và phát triển: Tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Thời gian làm việc : Theo quy định của công ty

Môi trường làm việc sáng tạo: Tạo ra không gian làm việc thân thiện, sáng tạo và khuyến khích sự đổi mới. Làm việc tương tác với team Bắc Kinh (TQ), sản phẩm cho thị trường Bắc Mỹ và EU.

Môi trường giao tiếp : Giao tiếp hoặc nhắn tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Mandarin

Chương trình khuyến khích sự tham gia cộng đồng: Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động tình nguyện và đóng góp cho cộng đồng, có thể có chương trình tài trợ cho những hoạt động này.

Ghi chú :Thời gian làm việc: Hàng ngày từ 9am đến 6pm từ Thứ 2 – Thứ 6, riêng Thứ 7, tuần làm tuần nghỉ.

