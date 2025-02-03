Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Đường Số 7, KDC Cityland ParkHills, P.10, Quận Gò Vấp, TPHCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

- Phát triển website của công ty và khách hàng bằng ngôn ngữ PHP sử dụng Framework Laravel

- Tạo mới website cho công ty và khách hàng theo các chiến lược kinh doanh cụ thể

- Tối ưu, tùy chỉnh, sửa đổi Themes | Plugins | Module | tính năng web theo yêu cầu cụ thể

- Chủ động theo dõi, chỉnh sửa và cải tiến website khi có vấn đề, đảm bảo website luôn hoạt động ổn định

- Phối hợp với các bộ phận sale và marketing hoặc sự phân công cụ thể của giám đốc

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

P/s: Có máy tính (Laptop) cá nhân

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận (Từ 8 triệu đến 12 triệu)

- Được xét tăng lương 1 lần/Quý.

- Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động

- Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ...

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Nghỉ t7, Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

