Tuyển Lập trình viên Công ty CP Chứng khoán Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty CP Chứng khoán Alpha
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty CP Chứng khoán Alpha

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP Chứng khoán Alpha

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Alpha, số 389 Đê La Thành, Thành Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Triển khai công tác quản trị, phát triển và vận hành các phần mềm giao dịch chứng khoán, các ứng dụng nghiệp vụ kinh doanh và quản lý của Công ty;
Quản lý các sự cố liên quan đến phần mềm, phân tích đưa ra các giải pháp khắc phục để đảm bảo hoạt động kinh doanh không gián đoạn;
Tiếp nhận, phân tích, đánh giá các yêu cầu phần mềm. Quản lý việc cải tiến/sửa đổi phần mềm giao dịch chứng khoán; các phần mềm hỗ trợ kinh doanh của các phòng/ban và hệ thống online hiện tại của Công ty;
Quản lý rủi ro, các hoạt động liên quan đến bảo mật, an toàn thông tin và an toàn mạng theo quy định của Công ty. Đảm bảo việc tuân thủ công nghệ với các chuẩn mực và chính sách;
Tham gia xây dựng các quy trình của phòng/công ty, tài liệu, hướng dẫn sử dụng;
Quản lý công tác bảo trì phần mềm và phần cứng của Công ty;
Xây dựng, phát triển kế hoạch khắc phục sự cố và đảm bảo các chức năng của điều phối viên khắc phục sự cố;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ CCNA và ưu tiên có chứng chỉ CCNP
Kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành Microsoft Windows, Linux, VMWare, ….
Có hiểu biết và đã từng triển khai, vận hành cơ sở dữ liệu
Có kinh nghiệm về triển khai các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng các hệ điều hành Linux và Windows
Hiểu biết về thiết kế, vận hành DataCenter theo chuẩn
Hiểu biết kiến thức sâu về lĩnh vực hệ thống, mạng và bảo mật;
Có khả năng xây dựng chính sách an ninh thông tin, người dùng…
Có kinh nghiệm làm việc tại công ty chứng khoán, tài chính là lợi thế

Tại Công ty CP Chứng khoán Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h/ngày, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật;
Thu nhập từ 18 - 20 triệu/ tháng. Thỏa thuận theo năng lực làm việc;
Có phụ cấp ăn trưa 730k và chi phí gửi xe máy hàng tháng;
Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc;
Thưởng tháng lương thứ 13, Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm;
Tham gia đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước;
Được làm việc trong môi trường thân thiện, luôn khuyến khích tinh thần sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Chứng khoán Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Chứng khoán Alpha

Công ty CP Chứng khoán Alpha

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

