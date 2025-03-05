Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Viwaseen 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn,Hà Nội

Lập trình viên

o Đọc hiểu các tài liệu giải pháp

o Viết Kịch bản kiểm thử, lên Kế hoạch kiểm thử

o Tiếp nhận phần mềm/ứng dụng và Thực hiện kiểm thử.

oTổng hợp feedback của users về sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc ngành có liên quan.

•Tiếng Anh đọc hiểu, để dùng app/web tiếng Anh và hiểu feedback users.

• Kiến thức về kiểm thử: quy trình, kế hoạch, kỹ thuật kiểm thử.

• Khả năng viết test-case tốt, biết quản lý bugs.

• Khả năng đọc hiểu tài liệu, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Cẩn thận, chủ động trong công việc.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế về kiểm thử.

Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ:

- Lương cạnh tranh, theo chuyên môn và kinh nghiệm (tối thiểu 8 triệu).

- Thưởng hiệu quả công việc.

- Thưởng các ngày lễ, Tết; thưởng đột xuất khác

- Phụ cấp: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đi lại; phụ cấp trách nhiệm

- Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

2. Sức khỏe & đời sống văn hóa tinh thần:

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước

- Chế độ nghỉ mát hàng năm

- Chế độ thai sản

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu

- Tặng quà các cháu thiếu nhi dịp Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu

- Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết

- Chúc mừng sinh nhật nhân viên hàng tháng

- Liên hoan, picnic, team building định kỳ

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, công bằng, lộ trình sự nghiệp rõ ràng.

3. Đào tạo phát triển nhân viên:

- Đào tạo nhân viên mới

- Đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

- Đào tạo lực lượng quản lý kế cận.

Cách Thức Ứng Tuyển

