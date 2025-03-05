Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

Mức lương 15 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 28 Triệu

Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng java strust, spring, nodejs, reactjs…. cho các đối tượng khác nhau

Tham gia vào các giai đoạn của dự án: Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì phần mềm

Lập trình các module theo thiết kế và công việc được phân công

Tài liệu hóa các đặc tả thiết kế và các chức năng

Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc sử dụng các công nghệ HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap . Sử dụng các framework JS như : Java spring boot, Spring Data JPA, Spring Security, SOAP Service, Rest Service.

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, MySQL

Ưu tiên sử dụng tốt các công cụ quản lý Source như SVN, Git

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (upto 28tr)

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án

Teambuilding 2 lần/năm

Tham gia các hoạt động chung của công ty: Du lịch, 20/10, ngày nam giới, trung thu, giáng sinh.....

Được thử thách trong dự án lớn, có cơ hội khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc chân thành, cởi mở, gắn bó giúp đỡ nhau cùng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

