Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Mức lương
15 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 28 Triệu

Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng java strust, spring, nodejs, reactjs…. cho các đối tượng khác nhau
Tham gia vào các giai đoạn của dự án: Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì phần mềm
Lập trình các module theo thiết kế và công việc được phân công
Tài liệu hóa các đặc tả thiết kế và các chức năng

Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc sử dụng các công nghệ HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap . Sử dụng các framework JS như : Java spring boot, Spring Data JPA, Spring Security, SOAP Service, Rest Service.
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, MySQL
Ưu tiên sử dụng tốt các công cụ quản lý Source như SVN, Git

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (upto 28tr)
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án
Teambuilding 2 lần/năm
Tham gia các hoạt động chung của công ty: Du lịch, 20/10, ngày nam giới, trung thu, giáng sinh.....
Được thử thách trong dự án lớn, có cơ hội khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc chân thành, cởi mở, gắn bó giúp đỡ nhau cùng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

