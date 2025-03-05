Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL
Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 304 Hồ Tùng Mậu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 18 Triệu
- Tham gia phát triển App hàng đầu trên Google Play Store
- Được học hỏi và sử dụng những công nghệ mới nhất trong phát triển Mobile App.
- Tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ áp dụng vào yêu cầu dự án;
- Làm việc với khách hàng, Product Owner để nắm bắt nhu cầu về đề xuất giải pháp kỹ thuật cho hệ thống;
- Xây dựng ứng dụng theo thiết kế;
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lập trình Android 1 năm trở lên (Ngôn ngữ Java Android, Kotlin).
- Am hiểu stack công nghệ Android cơ bản (Activity/Service/View System, Resource, Storage, Thread Handling, Jetpack, Firebase, Dagger).
- Hiểu biết kiến trúc phần mềm (nắm được 1 trong các kiến trúc MVP, MVVM).
- Có khả năng dựng base project
- Có hiểu biết về Web, Cloud technology
- Có kinh nghiệm phát triển App: Video, Audio, Photo là 1 lợi thế lớn
Tại CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 13M - 18M, up to 30M (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
- Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty - Lương tháng 13, thưởng theo sản phẩm, thưởng nóng
- Cấp đầy đủ máy tính làm việc
- Có cơ hội học hỏi thêm các kĩ năng mới, tiếp xúc với nhiều sản phẩm công nghệ đa dạng
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung
- Tea break miễn phí mỗi ngày
- Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm
- Ngày phép: 12 ngày/năm; nghỉ lễ theo lịch nhà nước và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
