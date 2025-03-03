Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

● Trực tiếp tham gia phát triển các dự án phần mềm trọng điểm của công ty về lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực khác

● Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng, công ty.

● Tham gia phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Flutter.

● Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.

● Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

● Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc cũng như góp phần tăng doanh thu cho công ty.

Thời gian làm việc: 44h/tuần T2 -T6 (Từ 8h30-18h20)

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm lập trình Flutter/ Dart.

● Nắm vững các khái niệm lập trình hướng đối tượng OOP, State Management.

● Có kinh nghiệm về xử lý UI/ UX và các animation.

● Có kinh nghiệm làm theo thiết kế từ Figma.

● Có kinh nghiệm sử dụng Git (Gitlab/ Bitbucket/ Azure Devops).

● Có kinh nghiệm xử lý với Bloc, Provider hoặc GetX

ƯU TIÊN

● Ưu tiên đã có sản phẩm/ dự án thực tế bằng Flutter.

● Ưu tiên biết sử dụng thành thạo XCode để build ứng dụng.

● Có kinh nghiệm trong việc launching sản phẩm lên App Store hoặc Google Play.

● Có kinh nghiệm sử dụng và triển khai các thư viện như: Google Firebase,

● Có hiểu biết REST APIs, quen thuộc với tất cả các kiến trúc hiện đại (MVP, MVVM, Redux, ...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 25-30 triệu.

Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm.

Cơ hội được thăng tiến lên Leader sau 3-6 tháng làm việc

Được học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí

Được ăn miễn phí bữa tối tại căng tin công ty (nếu làm ca chiều tối).

Chế độ khác

Trang bị Laptop, Tai nghe..

Phụ cấp gửi xe tháng.

Trà chiều với bánh, hoa quả và các món ăn vặt miễn phí hàng tuần.

Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.400.000 VND/người/năm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.

Cơ hội được đào tạo liên tục để phát triển kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin