Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu và API

Duy trì, mở rộng và triển khai các tính năng mới theo yêu cầu của dự án

Triển khai hệ thống lên AWS ( ECS, RDS, ElastiCache)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với Python/ReactJS, Nextjs, Typescript, Django

Có kinh nghiệm làm việc với AWS

Hiểu biết về database such as MySQL/PostgreSQL/Redis

Ưu tiên có kinh nghiệm về AI

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (upto 28tr)

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án

Teambuilding 2 lần/năm

Tham gia các hoạt động chung của công ty: Du lịch, 20/10, ngày nam giới, trung thu, giáng sinh.....

Được thử thách trong dự án lớn, có cơ hội khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc chân thành, cởi mở, gắn bó giúp đỡ nhau cùng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin