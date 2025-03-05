Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu và API
Duy trì, mở rộng và triển khai các tính năng mới theo yêu cầu của dự án
Triển khai hệ thống lên AWS ( ECS, RDS, ElastiCache)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với Python/ReactJS, Nextjs, Typescript, Django
Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận (upto 28tr)
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án
Teambuilding 2 lần/năm
Tham gia các hoạt động chung của công ty: Du lịch, 20/10, ngày nam giới, trung thu, giáng sinh.....
Được thử thách trong dự án lớn, có cơ hội khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc chân thành, cởi mở, gắn bó giúp đỡ nhau cùng phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI