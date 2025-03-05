Tuyển Lập trình viên LONGCHEER MEIKO ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 37 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Quản trị, vận hành hệ thống mạng LAN/WAN.

- Troubleshooting hệ thống mạng, thiết bị khi gặp sự cố.

- Phối hợp với hãng mở case để xử lý lỗi.

- Tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống mạng LAN/WAN; Firewall; Load balancing mới cho khách hàng.

- Xây dựng tài liệu, quy trình, đào tạo vận hành hệ thống.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: 25 – 35. Tốt nghiệp các trường Đại học khối Kỹ thuật, công nghệ thông tin có chuyên ngành liên quan.

- Giao tiếp tiếng Anh/Tiếng Trung trong công việc

- Kinh nghiệm IT NET/HELPDESK ít nhất 1 năm

Tại LONGCHEER MEIKO ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón từ nội thành

- Chế độ BHXH đầy đủ theo luật

- Xét thăng chức tăng lương 2 lần/năm

- Mức thưởng theo quý và theo năm

- Quỹ đoàn kết hàng tháng

- Cơ hội đào tạo, công tác tại Trung Quốc/Bắc Mỹ

- Mức lương theo thỏa thuận và đánh giá của bộ phận, upto 40tr.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LONGCHEER MEIKO ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin