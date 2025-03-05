Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Theo dõi, tổng hợp dữ liệu và trực quan hoá dữ liệu, xây dựng báo cáo về các chỉ số tiếp thị và bán hàng;

- Quản lý toàn bộ data từ các nguồn của Công ty;

- Phân tích, đánh giá các chỉ số để có các phương án đề xuất cho các Bộ phận;

- Tiến hành các thử nghiệm A/B testing và phân tích kết quả;

- Check và xử lý các bug liên quan đến hệ thống báo cáo nếu có;

- Đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các bảng dữ liệu;

- Xây dựng tài liệu báo cáo, datamart hỗ trợ xác định và sửa đổi các yêu cầu báo cáo;

- Nghiên cứu, đưa ra đề xuất phân tích dữ liệu đề xuất BLĐ để nâng cao hiệu quả chung của dự án / doanh nghiệp;

- Thực hiện các công việc khác do BGĐ định hướng & yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp Cử nhân về Hệ thống thông tin, Quản lý thông tin hoặc Công nghệ thông tin

- Kinh nghiệm:

● Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương.

● Kinh nghiệm làm báo cáo, thành thạo về làm báo cáo

● Có kinh nghiệm làm việc với SQL, Power BI, R/ Python

● Có năng lực trong việc xử lý tập dữ liệu lớn và cơ sở dữ liệu quan hệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm theo thoả thuận phù hợp với năng lực

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm

- Được tham gia các hoạt động đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn.

- Được tham gia BHXH theo quy định của Pháp luật

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

