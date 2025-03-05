Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 187 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Thiết kế và quản lý hệ thống mạng/server của Công ty.

Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền, điện thoại, hệ thống tổng đài, hệ thống camera trongGroup

Kiểm tra,tư vấn, đưa ra phương ánvà giải quyết vấn đề đối với yêu cầu của người sử dụng máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và phần cứng, máy chấm công, máy in, máy photocopy, máy chiếu, máy scan, đường mạng,hệ thốngInternet, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cammera... trongGroup.

Thực hiện, hỗ trợ cài đặt, cấu hình cho người dùng cuối các phần cứng máy tính để bàn, phần mềm và thiết bị ngoại vi.

Thực hiện giải quyết các vấn đề về phần cứng máy tính và e-mail, Internet, dial-in và các vấn đề truy cập mạng.

Thực hiện sửa chữa phần cứng máy tính, các thiết bị máy tính PC và các thiết bị ngoại vi không được thỏa thuận bảo dưỡng của bên thứ ba nhà cung cấp.

Thực hiện cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị như card mạng, hub và switch.

Phối hợp với các kỹ thuật viên khác trong việc tạo ra tài liệu liệu hướng dẫn cho người dùng cuối câu hỏi thường gặp (FAQs).

Tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp, tối ưu chi phí trong quá trình mua sắm thiết bị, tài sản có liên quan đến công việc tại vị trí tương đương.

Tự học hỏi, tu dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn để đáp ứng được công việc và đạt kết quả tốt nhất.

Chịu trách nhiệm lưu trữ, quản trị, vận hành trực tiếp hoặc gián tiếp tất cả các tài sản vô hình, tài sản hữu hình có liên quan của Group như: Email, Data camera, data khách hàng, tài khoản google, tài khoản tổng đài, tài khoản Vpage, tài khoản FB, tài khoản youtube, tài khoản page, tài khoản Pankace, tài khoản website, và các tài khoản phần mềm khác mà công ty đã và đang sử dụng...

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cao đẳng trở lên về Khoa học máy tính, CNTT hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm trong vai trò IT Support hoặc liên quan sẽ được ưu tiên.

Các chứng chỉ CNTT.

Kiến thức và khả năng xử lý nhiều vấn đề với máy tính, mạng, phần mềm, phần cứng.

Kỹ năng phân tíchvà ra quyết định để nghiên cứu vấn đề và xác định các giải pháp.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc, đa tác vụ.

Kiến thức nâng cao về bảo trì cơ sở dữ liệu và bảo mật hệ thống.

Khả năng bắt kịp với sự đổi mới kỹ thuật và xu hướng CNTT.

Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn + Vé gửi xe+ Thưởng khác

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân.

Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

