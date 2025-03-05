Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 424 Nguyễn Trãi,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tương tác với các bộ phận vận hành để tìm hiểu nhu cầu, quy trình và nghiệp vụ
Xây dựng giải pháp để ứng dụng ERP (các hệ thống công nghệ) vào hoạt động vận hành của doanh nghiệp giúp tăng hiệu suất, tăng kiểm soát và tự động hóa
Thuyết trình và bảo vệ giải pháp với đối tác
Hỗ trợ PM về xác định phạm vi dự án, estimation và lập kế hoạch
Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, ứng dụng giải pháp vào trong vận hành thực tế
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Ưu tiên tốt nghiệp các trường khối ngành kinh tế
Có hiểu biết chung về các quy trình kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp
Kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập
Khả năng tiếng Anh (đọc) là một điểm cộng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
Phụ cấp ăn trưa;
Cơ hội thăng tiến cao;
Môi trường làm việc năng động,trẻ trung, bứt phá;
Xét tăng lươnghàng năm;
Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
Thưởng tháng- quý, thưởng nóng, thưởngdự án, thưởng Lễ/Tết, thángLương thứ 13 ...;
Chế độ du lịch hàng năm;
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyênmôn
Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
