Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Vận hành các ứng dụng công nghệ trong hệ thống nội bộ: CRM, website, phần mềm quản lý (1office, amis,...)

- Vận hành hệ thống các công cụ trong công tác Marketing, chăm sóc khách hàng: Fonefarm, Quản lý fanpage Fchat,...

- Đề xuất phương án triển khai các phương án tối ưu hệ thống công cụ làm việc, số hóa doanh nghiệp.

- Đề xuất, xây dựng hệ thống công nghệ kết nối công việc các phòng ban liên quan.

- Phụ trách triển khai đào tạo sử dụng các ứng dụng, công cụ làm việc cho nhân sự các phòng ban.

- Xây dựng hồ sơ năng lực, slide thuyết minh dự án,...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, truyền thông, công nghệ thông tin,...

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại môi trường doanh nghiệp tư nhân, công ty startup có tốc độ tăng trưởng cao;

- Có tư duy hệ thống, nắm được quy trình làm việc cơ bản chung của các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp;

- Thành thạo ứng dụng làm việc văn phòng và các ứng dụng số hóa doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai ERP;

- Yêu thích công nghệ, ham tìm tòi học hỏi công nghệ mới;

- Các tố chất cần thiết: Chủ động, tích cực, tư duy phát triển, tư duy phản biện, có khả năng "tự học", trung thực;

- Có khả năng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực 10.000.000 - 15.000.000VND

- Đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật;

- Các chế độ khác theo quy định của công ty, công đoàn (phụ cấp cơm trưa, teambuilding, sinh nhật, du lịch...);

- Tham gia vào giai đoạn xây dựng và phát triển doanh nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, nhiều thử thách;

- Được trao cơ hội để thử thách và thể hiện khả năng, được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn của công ty;

- Lộ trình thăng tiến cởi mở, xét review năng lực định kỳ và đột xuất theo hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

