Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia phát triển các hệ thống web cho Ngân Hàng.

Tham gia phát triển các hệ thống quản lý cho ngân hàng trên nền tảng Java.

Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.

Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT hoặc tương đương hoặc trái ngành và có chứng chỉ liên quan.

Có kinh nghiệm từ 02 năm về lập trình Java (Java Spring Boot).

Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL, NoSQL).

Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng các Design Pattern, xây dựng Unit Test, thiết kế và xây dựng ứng dụng dạng stateless, mô hình ứng dụng MVC.

Làm việc với Microservice, Mô hình quản lý team Agile.

Sử dụng tools quản lý task: Jira, Redmine.

Có khả năng đọc và hiểu SRS hoặc thiết kế chi tiết.

Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề.

Nhanh nhẹn, quyết tâm học thêm nghiệp vụ mảng banking, chứng khoán.

Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản); nghe nói (nếu có thể).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, CN.

Có mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn từ 20.000.000đ - 30.000.000đ net/tháng.

Không cần thử việc, ký luôn hợp đồng chính thức và đóng bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc.

Cố định 13 tháng lương Net/năm.

Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng, chứng khoán.

Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng đánh giá theo level nhân sự từ member => key member => Team Lead.

Thưởng lễ tết...

Quy đổi phép thành tiền/ cộng dồn phép.

Có cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới (AI, Location Tracking, Real Time...).

Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình.

Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.

Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Teambuilding 3 tháng 1 lần.

Bóng đá 2 trận/1 tuần.

Liên hoan ăn uống "triền miên".

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.

Chế độ du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

