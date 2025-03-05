Tuyển Lập trình viên SME LOGISTICS., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 39A Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính, máy in, điện thoại.

- Quản lý người dùng máy tính, cấp tài khoản và mật khẩu, phân quyền sử dụng tài nguyên.

- Quản lý và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN, máy chủ, camera, máy in, máy chấm công.

- Cấu hình thành thạo các loại thiết bị router mạng, switch, ổ mạng NAS, tổng đài, camera,..

- Xử lý các sự cố máy tính, máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị CNTT khác.

- Bảo trì, bảo hành các thiết bị CNTT.

- Sao lưu dữ liệu định kỳ và sẵn sàng phục hồi nếu có sự cố.

- Tư vấn, đề xuất các giải pháp và thực hiện mua sắm, nâng cấp thiết bị CNTT khi có nhu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học khoa CNTT, Viễn thông, Bách Khoa chuyên ngành mạng máy tính hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí IT Support hoặc Helpdesk.

- Có kiến thức về hạ tầng phần cứng, mạng, hệ điều hành, ứng dụng văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ MCSA hoặc CCNA.

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

- Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động, sáng tạo, nhanh nhạy, làm việc độc lập.

Tại SME LOGISTICS., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu.

- Lương tháng 13, ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao,…

- Tham gia BHXH, BHYT, BHNT theo luật quy định.

- Thời gian làm việc: 8h-17h30 (từ thứ 2 đến sáng thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.

- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp bền vững - vui vẻ - gắn kết, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SME LOGISTICS., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin