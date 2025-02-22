Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Đầu Tư HKC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư HKC
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư HKC

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Đầu Tư HKC

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 51 Đường B4, Phường Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nhân viên ITphần cứng mạng, máy chủ:
Biết Set up hệ thống Server hoàn chỉnh
Biết cài đặt, cấu hình Server, tường lửa.
Biết tư vấn lên cấu hình máy chủ cho doanh nghiệp
Thiết kế và thi công Mạng LAN văn phòng
Biết cấu hình cho Mail outlook…
Có kiến thức cơ bản về Mail server …
Có kiến thức về bảo mật dữ liệu, back up dữ liệu.
Hỗ trợ IT onsite cho công ty văn phòng…
Công việc linh động, hỗ trợ theo sự cố Khách hàng…
Thời gian làm việc: Từ T2 – T6
Sáng từ 8h00 đến 12h00.
Chiều từ 13h00 đến 17h00.
T7 làm việc buổi sáng.
Buổi chiều trực luân phiên tại nhà.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương: Cơ bản theo từng cấp độ chuyên môn.
Thưởng : Chuyên cần
Phụ cấp: Xăng + Điện thoại
Tổng thu nhập từ9 triệu đến 15 triệu
Tốt nghiệp các ngành CNTT, IT, viễn thông, phần cứng, Kỹ thuật viên…
Tham gia trực gác vận hành khi có yêu cầu, tính sẵn sàng cao, năng động, siêng năng làm việc và học hỏi.
Có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư HKC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường tự chủ, thoải mái.
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của LLĐ và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư HKC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư HKC

Công Ty TNHH Đầu Tư HKC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 59N Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

