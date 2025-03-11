Tuyển Lập trình viên Cty Cổ Phần Warppipe làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Cty Cổ Phần Warppipe làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Cty Cổ Phần Warppipe
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Cty Cổ Phần Warppipe

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Cty Cổ Phần Warppipe

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 17 Nguyễn Chí Thanh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tham gia test và hỗ trợ xây dựng hệ thống các thuật toán tự động, hệ thống quản trị.
- Tham gia test cấu hình thuật toán hàng loạt.
- Viết testcase dựa trên bài toán về nghiệp vụ.
- Chủ động kiểm tra các chỉ số, data sản phẩm.
- Chuẩn hoá các tài liệu liên quan tới sản phẩm, chuẩn hoá hệ thống.
- Theo dõi hoạt động của hệ thống và báo cáo lại các lỗi/hoạt động bất thường

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm, Base IT là một điểm cộng.
Có nền tảng và hiểu biết về công nghệ hoặc hiểu được bug từ hệ thống báo ra là liên quan tới bộ phận nào
Có tư duy hệ thống, có khả năng xây dựng - sắp xếp công việc và các tài liệu liên quan 1 cách hệ thống.
Có kiến thức về các sản phẩm fintech, trading là một điểm cộng.
Sử dụng thành thạo Excel, biết sử dụng Tradingview là một lợi thế.
Có khả năng phân tích và phản biện về mô tả của các thuật toán.
Có khả năng xây dựng và thực hiện các query cơ bản với hệ cơ sở dữ liệu của sản phẩm để tạo, sửa, xóa hoặc truy vấn dữ liệu với các bảng đơn
Có khả năng sử dụng các công cụ/framework hỗ trợ kiểm thử có sẵn (như kiểm thử api, kiểm thử hiệu năng web, kiểm thử tự động web/mobile/api…)
Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là Agile, Scrum
Có kiến thức về SQL hoặc các hệ sở sở dữ liệu mà sản phẩm sử dụng

Tại Cty Cổ Phần Warppipe Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng vào các ngày lễ tết theo quy định.
Thưởng tháng 13 và khi kết thúc mỗi phase của dự án.
Tham gia BHXH
Du lịch theo kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Cổ Phần Warppipe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty Cổ Phần Warppipe

Cty Cổ Phần Warppipe

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 - 17 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

