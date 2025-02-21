Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 23D Phố Hai Bà Trưng, Phường Hàng Bài,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Dịch và biên tập chuẩn SEO các nội dung mô tả sản phẩm, thông số kỹ thuật từ website của các hãng sản xuất thiết bị âm thanh, loa, ampli.

Đăng tải thông tin sản phẩm bao gồm mã, giá, mô tả, thông số trên website công ty.

Kiểm tra rà soát điều chỉnh giá, lỗi sai của các sản phẩm cũ.

Tham gia hỗ trợ các công việc khác do Ban Giám đốc và Phòng Marketing phân công.

Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu và dịch được nội dung từ tài liệu, website của hãng, câu từ ngắn gọn dễ hiểu đúng chính tả cho khách hàng đọc và mua hàng.

Tin học văn phòng cơ bản, sử dụng được các phần mềm Windows/Google Office (Word, Excel, Power Point)

Photoshop và canva cơ bản (Tách nền xóa phông, cắt ghép…).

Biết cách viết nội dung chuẩn SEO.

Mức Lương từ 7-10 triệu.

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số Công ty.

Phụ cấp: tiền ăn, điện thoại, gửi xe, thêm giờ v.v…..

Được đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn:

Được đào tạo các kiến thức về thiết bị âm thanh, loa, ampli, sử dụng phần mềm,...

Được cấp máy tính riêng và các phần mềm premium trả phí phục vụ công việc (Canva Pro, Chat-GPT…).

Trải nghiệm hệ thống âm thanh giải trí, nghe nhạc xem phim từ phân khúc phổ thông đến Ultra Hi-End thượng lưu sang trọng.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty như: bảo hiểm xã hội, chế độ khen thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ, quà mừng sinh nhật, cưới hỏi, tham giacác hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, teambuilding cùng công ty......

