Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Giáo dục NiX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 43 ngách 19 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Học tập, trau dồi tiếng Nhật chuyên ngành IT

- Được tham gia vào các dự án công ty đang triển khai dưới sự hướng dẫn của các Team lead hoặc trưởng phòng.

- Được hướng dẫn các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm liên quan tới công việc.

- Trao đổi với các thành viên trong team để hoàn thành nhiệm vụ.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên CNTT năm 3, 4, sinh viên mới tốt nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm

- Có niềm đam mê và yêu thích làm việc trong các lĩnh vực Công nghệ, Dữ liệu, Lập trình

- Sẵn sàng dành thời gian đào tạo và thực tập trong vòng 6 tháng - 1 năm

- Thái độ tích cực, ham học hỏi, có trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục NiX Thì Được Hưởng Những Gì

- Được rèn luyện kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản

- Được trau dồi kinh nghiệm tập sự với các kỹ sư hàng đầu Nhật Bản trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Được cố vấn (mentoring), hướng dẫn (coaching) kiến thức chuyên môn và tiếp cận, làm việc với các công nghệ hiện đại, từ các chuyên gia IT Nhật thông qua chương trình Remote Intern

- Được tham gia các sự kiện kết nối, hội thảo độc quyền với doanh nghiệp IT Nhật

- Nhận lương thực tập: 52.000đ/giờ

- Có thể thỏa thuận về thời gian làm việc

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục NiX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin