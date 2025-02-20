Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển các ứng dụng di động trên nền tảng iOS
+IOS: Thiết kế và xây dựng các ứng dụng cho nền tảng IOS bằng Swift hoặc SwiftUI
Tham gia ở tất cả các công đoạn của sản phẩm: Code, Test, Review, Release.
Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hoá các tính năng của ứng dụng.
Tham gia vào quá trình phát triển ý tưởng, phân tích, thiết kế các tính năng mới, ứng dụng mới
Hỗ trợ, sửa lỗi sau triển khai

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với lập trình Mobile trên nền tảng iOS từ 2 năm kinh nghiệm
Có kiến thức kinh nghiệm về Swift/SwiftUI để nghiên cứu, thiết kế và phát triển các ứng dụng phục vụ nhu cầu của người dùng.
Nghiên cứu, sáng tạo và đề xuất ra các sản phẩm, ứng dụng di động mới.
Kỹ năng phân tích, thái độ giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần làm việc độc lập và theo nhóm
Tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan, ưu tiên các chứng chỉ liên quan
Khả năng sử dụng tiếng anh tốt
Có tinh thần dám nghĩ - dám làm

Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn upto 23M/tháng
Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thưởng dự án lên tới 2.5 tháng lương/ năm
Review lương hàng năm hoặc đột xuất
Thưởng tất cả các ngày lễ theo quy định chung từng năm
Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 - 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty
Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.
Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.
Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm
Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động và Gói bảo hiểm sức khỏe tăng cường 24/7 với tổng mệnh giá bảo vệ lên tới 100 triệu đồng/năm sau 1 năm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

