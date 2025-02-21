Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

• Ứng viên sẽ có cơ hội tham gia và trải nghiệm quy trình phát triển cũng như góp phần lên ý tưởng cho những sản phẩm Product mà công ty đang phát triển.

• Tham gia vào thiết kế và phát triển các module, chức năng của ứng dụng, tối ưu chất lượng sản phẩm và hỗ trợ cho các thành viên trong team.

• Cơ hội nâng cao trình độ bằng việc bằng việc tham gia phát triển các sản phẩm có độ phức tạp và hoàn thiện cao, đòi hỏi tối ưu về performance.

Yêu cầu chính:

• Có từ 2-3 năm kinh nghiệm với Flutter, ưu tiên có thêm kinh nghiệm với react native

• Kiến thức về về OOP, thiết kế hệ thống, cấu trúc giải thuật. • Kiến thức về về Firebase.

• Có hiểu biết về CI/CD.

• Có khả năng đóng góp, xây dựng cải thiện UI/UX

• Có kinh nghiệm làm việc theo nhóm theo mô hình Agile | Scrum Kỹ năng:

• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Tinh thần cầu tiến, cởi mở và thích học hỏi. Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Có tinh thần start up và tư duy sản phẩm.

• Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm.

• Kỹ năng xử lý tình huống tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.

Yêu cầu khác:

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển product.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sứ với các Product hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá.

• Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

• Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ kèm cặp chuyên môn.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

• Review lương từ 1-2 lần/năm.

• Có thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty hằng năm

• Cung cấp máy móc công cụ làm việc

• Có cơ hội trở thành nhân sự Key của công ty và nhận được Cổ phần thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

