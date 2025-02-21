Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 13 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Ứng viên sẽ có cơ hội tham gia và trải nghiệm quy trình phát triển cũng như góp phần lên ý tưởng cho những sản phẩm Product mà công ty đang phát triển.
• Tham gia vào thiết kế và phát triển các module, chức năng của ứng dụng, tối ưu chất lượng sản phẩm và hỗ trợ cho các thành viên trong team.
• Cơ hội nâng cao trình độ bằng việc bằng việc tham gia phát triển các sản phẩm có độ phức tạp và hoàn thiện cao, đòi hỏi tối ưu về performance.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính:
• Có từ 2-3 năm kinh nghiệm với Flutter, ưu tiên có thêm kinh nghiệm với react native
• Kiến thức về về OOP, thiết kế hệ thống, cấu trúc giải thuật. • Kiến thức về về Firebase.
• Có hiểu biết về CI/CD.
• Có khả năng đóng góp, xây dựng cải thiện UI/UX
• Có kinh nghiệm làm việc theo nhóm theo mô hình Agile | Scrum Kỹ năng:
Kỹ năng:
• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Tinh thần cầu tiến, cởi mở và thích học hỏi. Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Có tinh thần start up và tư duy sản phẩm.
• Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm.
• Kỹ năng xử lý tình huống tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.
Yêu cầu khác:
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển product.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sứ với các Product hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá.
• Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
• Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ kèm cặp chuyên môn.
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
• Review lương từ 1-2 lần/năm.
• Có thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty hằng năm
• Cung cấp máy móc công cụ làm việc
• Có cơ hội trở thành nhân sự Key của công ty và nhận được Cổ phần thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Trường Thịnh, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

