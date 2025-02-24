Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Biết sử dụng thành thạo Laravel, Vuejs là một lợi thế
Xây dựng, chỉnh sửa giao diện HTML, CSS, Javascript
Tìm hiểu, tra cứu tài liệu trên internet để xử lý công việc
Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Tham gia dự án thương mại điện tử của công ty
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên ngành lập trình công nghệ thống tin năm cuối, hoặc đang trong kì làm đồ án tốt nghiệp
Ưu tiên sinh viên trường FPT Poly
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc với laravel và vuejs
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Công việc năng động, sáng tạo, được học hỏi kinh nghiệm trong các dự án thực tế
Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp.
Thời gian thực tập có thể rút ngắn tùy năng lực của bạn.
Cơ hội làm việc sau khi kết thúc thời gian thực tập sinh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
