Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Lập trình viên

Biết sử dụng thành thạo Laravel, Vuejs là một lợi thế

Xây dựng, chỉnh sửa giao diện HTML, CSS, Javascript

Tìm hiểu, tra cứu tài liệu trên internet để xử lý công việc

Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Tham gia dự án thương mại điện tử của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên ngành lập trình công nghệ thống tin năm cuối, hoặc đang trong kì làm đồ án tốt nghiệp

Ưu tiên sinh viên trường FPT Poly

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc với laravel và vuejs

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc năng động, sáng tạo, được học hỏi kinh nghiệm trong các dự án thực tế

Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp.

Thời gian thực tập có thể rút ngắn tùy năng lực của bạn.

Cơ hội làm việc sau khi kết thúc thời gian thực tập sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SGO VIỆT NAM

