Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 1 Ngõ 56 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm Agents/ khách hàng có nhu cầu xuất - nhập hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi các nước trên thế giới
Chăm sóc và xử lý data đã có sẵn của công ty
Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công ty để update tình trạng lô hàng tới khách hàng và tư vấn, giải quyết vấn đề phát sinh, đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng cũ. Không ngừng tìm kiếm và hợp tác với khách hàng mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Trung (trình độ tương đương HSK 5 trở lên)
Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành logistics, hải quan, kinh tế, ngoại thương, thương mại quốc tế, vận tải biển/hàng không....
Có định hướng nghề nghiệp trong ngành Logistics, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị, mong muốn gắn bó lâu dài,
Biết về nghiệp vụ XNK hàng hoá, Incoterm là 1 lợi thế
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan đến công việc làm chứng từ, chăm sóc khách hàng, sale logistics, hoặc xuất nhập khẩu.

Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, cơ hội thăng tiến cao. Thưởng xứng đáng theo năng lực, thành tích đạt được.
Các chế độ nghỉ lễ, chế độ đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam khi ký hợp đồng lao động chính thức
Phụ cấp điện thoại, ăn trưa hàng tháng
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương, du lịch hàng năm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, môi trường quốc tế và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ vận tải biển, hàng không, logistics.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đa Quốc Gia ACT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 8 + 9, tầng 9, Tòa nhà TNR Office Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

