Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Synnex FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế, triển khai, và tối ưu các mô hình AI trên nền tảng cloud
• Quản lý và vận hành hệ thống, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao
• Tùy chỉnh và tối ưu hóa mô hình cho các mục đích cụ thể của dự án
• Phối hợp với các nhóm liên quan để tích hợp mô hình vào sản phẩm và dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kiến thức sâu về AI tạo sinh và các mô hình học sâu như GPT, Transformer, GAN,…
• Có trên 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai dự án trên một trong các nền tảng Cloud: Azure, Amazon, Google…
• Thành thạo lập trình Python và các thư viện máy học như TensorFlow, PyTorch, Keras…
• Mạnh về thuật toán, sử dụng thành thạo các thư viện numpy, pandas, matplotlib của python
• Có Kinh nghiệm với Docker, Kubernetes và các công cụ Containerization là một lợi thế
• Biết về Azure Administration là một lợi thế
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích tốt
• Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, quản lý thời gian hiệu qủa

Tại Công Ty Cổ Phần Synnex FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Synnex FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Synnex FPT

Công Ty Cổ Phần Synnex FPT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2,Tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đằng sau tòa nhà FPT)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

