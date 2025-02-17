Tuyển Lập trình viên Công ty CP Công nghệ ISOFH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT1, D15, Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Triển khai và cài đặt sản phẩm cho khách hàng, cụ thể là phần mềm y tế cho các bệnh viện, phòng khám, CSYT

- Giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau khi triển khai.

- Tiếp nhận yêu cầu cần tư vấn, hỗ trợ và xử lý các yêu cầu trong quá trình triển khai.

- Hỗ trợ, đào tạo kỹ thuật, xử lý các vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kỹ thuật để giải quyết vấn đề phát sinh

- Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và hỗ trợ về dịch vụ kỹ thuật trực tiếp hoặc thông qua ultraviewer/ zalo, bằng video/tài liệu.

- Tổng kết và làm báo cáo quản lý khách hàng theo địa bàn phân công phụ trách gửi TBP.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Chịu được áp lực công việc, và cường độ công việc

- Chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm

- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến Phần mềm quản trị

- Khả năng giao tiếp tốt

- SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC

Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: đến 15tr (thương lượng phù hợp với năng lực)

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6

- Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm

- Thưởng tháng lương 13 (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

- Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

- Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ….

- Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Lưu ý: Địa điểm onsite sẽ phụ thuộc vào tùy Dự án triển khai, và sẽ thông báo khi tuyểndụng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH

