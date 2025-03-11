Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Saigon ICT, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Lô 46, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh., Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Quản lý và duy trì hệ thống mạng máy tính, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn cho toàn bộ tổ chức.
- Hỗ trợ người dùng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phần mềm, phần cứng và các thiết bị công nghệ thông tin.
- Thực hiện cài đặt, cấu hình và nâng cấp phần mềm, hệ điều hành và các ứng dụng phục vụ công việc.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất hệ thống, đề xuất các giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả làm việc.
- Đảm bảo an ninh thông tin, thực hiện các biện pháp bảo mật và khôi phục dữ liệu trong trường hợp sự cố xảy ra.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu về chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật hoặc quản trị hệ thống.
- Thành thạo các hệ điều hành Windows và Linux, bao gồm cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố.
- Kiến thức vững về mạng máy tính, bao gồm TCP/IP, DNS, DHCP và các giao thức mạng khác.
- Kỹ năng lập trình cơ bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Python, Java hoặc C#.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa dạng.

Tại Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ bữa trưa và các bữa ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.
- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ tết theo luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

