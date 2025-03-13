Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VDX
- Hà Nội:
- 11 P. Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Tư vấn và triển khai ERP đến khách hàng
Khảo sát nhu cầu của khách hàng, lấy yêu cầu và phân tích các nghiệp vụ kinh doanh
Làm tài liệu Fit Gap Analysis, đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu Blueprint
Xây dựng, thực hiện và kiểm thử giải pháp trên hệ thống cho các chức năng, phân hệ được yêu cầu
Tạo Design của functions/reports, phối hợp chặt chẽ với Technical Consultant (ERP Developer) để hoàn thiện các yêu cầu
Đào tạo và hỗ trợ
Kết nối và đào tạo sử dụng các chức năng của hệ thống cho khách hàng trong giai đoạn UAT/Pilot/Go-live
Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng cuối trong và sau quá trình UAT/Pilot/Go-Live
Báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm triển khai các dự án Thương mại, Bán lẻ, Sản xuất,... với các module: Accounting, Purchase, Inventory, Promotion, POS...
Có kỹ năng viết và phân tích nghiệp vụ (BRD, SRS, Fit/ Gap,...)
Tự tin, thuyết trình hiệu quả trước nhiều đối tượng và các cấp quản lý
Nắm vững quy trình triển khai Agile/Scrum
Có tư duy tích cực, lắng nghe tốt, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập, tự quyết và chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VDX Thì Được Hưởng Những Gì
13 tháng lương + Thưởng khoán theo hiệu suất dự án (Làm càng nhiều lương càng cao)
Xét tăng lương theo quy định công ty: 6 tháng/lần
Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng
Môi trường làm việc linh hoạt, trẻ trung, thân thiện cùng học hỏi với đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: Du lịch, Teambuilding, New Year Party,... do công ty tổ chức hàng năm
Training nội bộ nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT & BHTN, TNLĐ & BNN
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VDX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
