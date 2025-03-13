Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 11 P. Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tư vấn và triển khai ERP đến khách hàng

Khảo sát nhu cầu của khách hàng, lấy yêu cầu và phân tích các nghiệp vụ kinh doanh

Làm tài liệu Fit Gap Analysis, đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu Blueprint

Xây dựng, thực hiện và kiểm thử giải pháp trên hệ thống cho các chức năng, phân hệ được yêu cầu

Tạo Design của functions/reports, phối hợp chặt chẽ với Technical Consultant (ERP Developer) để hoàn thiện các yêu cầu

Đào tạo và hỗ trợ

Kết nối và đào tạo sử dụng các chức năng của hệ thống cho khách hàng trong giai đoạn UAT/Pilot/Go-live

Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng cuối trong và sau quá trình UAT/Pilot/Go-Live

Báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 1.5 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai các dự án thành công trên nền tảng Odoo

Có kinh nghiệm triển khai các dự án Thương mại, Bán lẻ, Sản xuất,... với các module: Accounting, Purchase, Inventory, Promotion, POS...

Có kỹ năng viết và phân tích nghiệp vụ (BRD, SRS, Fit/ Gap,...)

Tự tin, thuyết trình hiệu quả trước nhiều đối tượng và các cấp quản lý

Nắm vững quy trình triển khai Agile/Scrum

Có tư duy tích cực, lắng nghe tốt, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, hiệu quả

Có khả năng làm việc độc lập, tự quyết và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VDX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực, upto 25M Gross

13 tháng lương + Thưởng khoán theo hiệu suất dự án (Làm càng nhiều lương càng cao)

Xét tăng lương theo quy định công ty: 6 tháng/lần

Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng

Môi trường làm việc linh hoạt, trẻ trung, thân thiện cùng học hỏi với đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty

Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: Du lịch, Teambuilding, New Year Party,... do công ty tổ chức hàng năm

Training nội bộ nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT & BHTN, TNLĐ & BNN

12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VDX

