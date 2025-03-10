Tuyển Lập trình viên Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hatay Millennium - Số 4 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phát triển và bảo trì các dịch vụ backend và API

Tối ưu hóa các truy vấn cơ sở dữ liệu và cải thiện hiệu suất API

Thực hiện đánh giá mã nguồn và hướng dẫn các lập trình viên cấp dưới

Triển khai các chiến lược xác thực và phân quyền

Cải tiến khả năng mở rộng và bảo mật

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm backend

Bằng cử nhân chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc

Khả năng làm việc độc lập và hợp tác với các lập trình viên frontend

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật

Kỹ năng quản lý thời gian tốt

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, lên đến 30M.

Thưởng cuối năm và các khuyến khích trong dịp lễ tết

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển nghề nghiệp

Các chương trình đào tạo và phát triển liên tục nhằm giúp nhân viên nâng cao chuyên môn và cập nhật các công nghệ mới nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset

