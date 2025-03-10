Tuyển Lập trình viên Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hatay Millennium
- Số 4 Quang Trung
- Hà Đông
- Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Phát triển và bảo trì các dịch vụ backend và API
Tối ưu hóa các truy vấn cơ sở dữ liệu và cải thiện hiệu suất API
Thực hiện đánh giá mã nguồn và hướng dẫn các lập trình viên cấp dưới
Triển khai các chiến lược xác thực và phân quyền
Cải tiến khả năng mở rộng và bảo mật
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm backend
Bằng cử nhân chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc
Khả năng làm việc độc lập và hợp tác với các lập trình viên frontend
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật
Kỹ năng quản lý thời gian tốt
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, lên đến 30M.
Thưởng cuối năm và các khuyến khích trong dịp lễ tết
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển nghề nghiệp
Các chương trình đào tạo và phát triển liên tục nhằm giúp nhân viên nâng cao chuyên môn và cập nhật các công nghệ mới nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
